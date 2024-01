Da polêmica ao sucesso: como estão os ex-BBBs que foram cancelados?

Viih Tube. Apesar de ser acusada de "falsidade" e sair "cancelada" da edição, a influenciadora teve uma reviravolta e hoje é a ex-BBB com mais seguidores no Instagram.

Nego Di. O brother conquistou a segunda maior rejeição do programa, mas continuou crescendo nas redes sociais. Mesmo tendo mais de 5 milhões de seguidores, o humorista se envolve constantemente em polêmicas. Ele foi acusado de transfobia e gordofobia por suas piadas e de estelionato por um suposto golpe.

BBB 20

BBB 20: Prior e Bianca também foram criticados pelo público Imagem: Reprodução/Globoplay

Felipe Prior. Enaltecido por suas jogadas no BBB 20, o brother foi cancelado por algumas falas, consideradas machistas. Hoje, o ex-BBB foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto por estupro. Ele nega a denúncia e se diz inocente.

Bianca Andrade. A influenciadora teve problemas com bebida alcoólica no programa e teve um relacionamento rompido. Mas, assim como Viih Tube, a ex-BBB admitiu ter colhido bons frutos do Big Brother Brasil, como o crescimento de sua marca de maquiagens, Boca Rosa.