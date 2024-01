Boninho quebra o silêncio sobre robôs e mudança nas votações do BBB 24

A gente não pode contar o que faz porque a gente daria chance para as pessoas entenderem como a gente cuida. Mas o nosso setor de informação trabalha inclusive na deep web. Não existe robô, nunca existiu, nem vai existir... Sei que algumas pessoas falam, mas é impossível... É um time muito grande trabalhando para a gente, até hackers.

Boninho

Rodrigo Dourado, diretor-geral do programa, enfatizou que a mudança no formato de votação é natural, pois evolui junto da sociedade. Para ele, "as mudanças fazem parte do DNA do programa desde o começo."

A gente já teve voto por SMS, voto por telefone fixo. Agora, a gente entendeu que precisa mais uma vez mexer nessa forma do público se relacionar com o programa. O voto único vai ser super importante para contemplar o público que quer sentar, assistir ao programa e se sentir empoderado com apenas um voto com o CPF. O voto da torcida também é fundamental, a gente não pode abrir mão da galera que cria seus fandoms, que vira noite votando, faz parte da marca do programa.

Marcelo Dourado.

Voto da Torcida x Voto Único

O Voto da Torcida funciona da maneira que o público já conhece. É possível votar quantas vezes quiser e fazer mutirão. Basta a pessoa fazer login em sua conta Globo e votar no gshow de forma gratuita.

O Voto Único vai exigir que o fã do reality informe o CPF para verificar autenticidade, permitindo que se compute apenas um voto por paredão. Cada modelo de votação terá o peso de 50% e o resultado final será a média ponderada dos dois formatos.