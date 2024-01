Big Day BBB 24: saiba onde assistir ao anúncio da lista de participantes

Nesta sexta-feira (5), o Brasil todo descobrirá quem são os sortudos confinados para a disputa do "BBB 24". Os nomes serão revelados ao longo da programação da TV Globo durante o especial chamado "Big Day".

De acordo com o Gshow, a lista será divulgada no período da tarde. Nos anos anteriores, o "Big Day" teve início nos intervalos das reprises de novelas, a partir das 14h45. Ao todo, 18 participantes serão revelados.

Ainda sobre as edições passadas, em todos os intervalos foram divulgados dois brothers, um do grupo "Camarote" e outro do "Pipoca". A "pausa" acontece apenas no horário dos telejornais regionais. O "Big Day" deve chegar ao fim durante a exibição da novela "Terra e Paixão", a partir das 21h.