BBB24: Entenda treta entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes que envolve Medina

Após o fim do casamento de Brunet com Medina, em janeiro de 2022, Vanessa foi apontada como affair do surfista. A tiktoker negou qualquer envolvimento com o atleta, embora os dois tenham sido flagrados juntos em algumas ocasiões.

Brunet ficou incomodada com os rumores de affair entre Lopes e seu ex-marido, e parou de seguir a influenciadora nas redes sociais.

Posteriormente, Lopes alfinetou Yasmin, quando a filha de Luiza Brunet foi apontada como affair de Luan Santana, quando o sertanejo encerrou a relação com Izabela Cunha, que era amiga de Brunet.

"Acho engraçado que... Melhor eu fica quieta [risos]", escreveu a tiktoker na época em postagem nas redes.

Vanessa Lopes afirmou que terá o apoio de Gabriel Medina. Em entrevista ao Gshow, a influenciadora listou uma série de celebridades que vão torcer por ela no programa, e o nome do surfista é citado.