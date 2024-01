Ator sai de novela após divórcio de esposa grávida de bebê que não era dele

Nos termos divórcio, a Justiça definiu qual valor ele teria que pagar para a coach fitness. Burton deverá desembolsar US$ 50 mil (R$ 244 mil) à ex-esposa, além de uma pensão mensal de US$ 12,5 mil (R$ 60 mil) para a criação de seus três filhos.

Segundo o site Radar Online, os US$ 50 mil serão pagos em parcelas de US$ 2,5 mil, enquanto os US$ 12,5 mil serão mensais. No entanto, vão diminuir para US$ 10 mil quando o filho atualmente com 17 anos completar 18. Além disso, o acordo determinou que os dois terão a guarda conjunta dos filhos.

Revelação de paternidade do bebê. Com o fim do casamento, ele anunciou que o bebê na barriga de Sheree não é dele, mas de outra pessoa. Os dois foram casados por 23 anos e tiveram três filhos, Makena, 18, Jack, 17, e Brooklyn, 8.