Ator de 'Speed Racer' e duas filhas morrem em acidente de avião no Caribe

Christian Oliver, 51, e suas duas filhas morreram na queda de um avião no mar, na região de Bequia, no Caribe. O piloto também morreu.

O que aconteceu

Morreram no acidente Christian Klepser (nome verdadeiro de Oliver) as filhas Madita, 10, e Annik, 12 e o piloto Robert Sachs. O avião de pequeno porte decolou do aeroporto JF Mitchell pouco depois do meio-dia (horário local) e se dirigia para Santa Lúcia, quando a aeronave caiu. Segundo o Deadline, o acidente aconteceu na quinta-feira (4).