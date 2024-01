Após tragédia com irmã, Paula descobre identidade da mãe biológica

Nos próximos capítulos de "Paraíso Tropical", Clemente confirma que Paula é gêmea de Taís. Paula se emociona por ter uma família. Hermínia e Clemente se entreolham quando Cássio se apresenta e diz que é dono do Frigideira Carioca.

Olavo manda Bebel embora e ironiza o fato de ela pensar que eles estão se tornando namorados. Bebel exige pagamento. Clemente diz que se encontrou com Amélia em segredo, a pedido dela. A cirurgia de Taís acaba bem. Jáder fica inseguro ao saber que Olavo procurou Bebel.

Clemente revela para Paula que sua mãe chamava-se Silvia. Heitor fica transtornado com o preço das garrafas de vinho. Camila diz que Fred conseguirá a devolução dos vinhos. Cláudio comenta com Marion que Lucas mora com Daniel e que Antenor e Fabiana continuam juntos. Antenor manda Daniel dar um jeito de tirar os funcionários da África.