Após tentar impedir casamento, Luigi quase morre em 'Terra e Paixão'

Nos próximos capítulos da novela "Terra e Paixão" (Globo), Luigi (Rainer Cadete) é incentivado por Petra (Débora Ozório) a tentar impedir o casamento de Anely (Tata Werneck) com Natercinho (Daniel Rocha).

O italiano está triste com o casamento de sua amada e é consolado pela ex-mulher. "Não adianta disfarçar. Eu já sei que você tá sofrendo por causa da Anely", diz a agrônoma. "Não adianta chorar. Anely precisa casar com Natercinho. Não pode casar comigo, que não tenho nenhum dinheiro. Eu e Anely pensamos iguais. Um matrimônio sem dinheiro acaba com o amor. Anely está certa em casar com Natercinho", afirma ele.