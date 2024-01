Após ser sabotada, Luna cospe na cara de Preciosa em 'Fuzuê'

As duas entram em uma discussão acalorada. "Isso aqui é uma empresa. É um trabalho sério e você continuava agindo como a vendedora ambulante que sempre foi. As coisas não podem ser tratadas dessa forma! Não é sobre você, Luna. É sobre trabalho, é sobre conquista, é sobre estar no lugar certo. E essas suas pecinhas de lixo, definitivamente estão no lugar errado. Ninguém que vem até a joalheria vai se interessar em exibir no pescoço uma peça nojenta que saiu do lixão" provoca Preciosa.

Luna cospe na cara da vilã. "A única nojenta aqui é você!", afirma a protagonista.

A filha de Bebel (Lilia Cabral) fica revoltada. "Você acaba de assinar a sua sentença de morte aqui dentro dessa joalheria. Seu trabalho é simplório, é descartável, é lixo!", grita. "Eu não me importo com a opinião de uma designer falida. Você é uma fraude!", responde a amiga de Soraya (Heslaine Vieira).

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo.