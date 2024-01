Após reviravolta na prisão, Antônio planeja morte para se vingar de Marino

Sobre "Terra e Paixão"

"Terra e Paixão" é escrita por Walcyr Carrasco e substitui "Travessia". O enredo traz a saga de Aline (Barbara Reis), uma jovem que vê sua família destruída após o marido morrer vítima da violência motivada pela disputa de terras. Aline consegue fugir da morte e busca justiça pela vida de Samuel (Ítalo Assis).

Ela passa a comandar a pequena propriedade e não cede à pressão do autoritário Antônio (Tony Ramos), que quer tomá-la de suas mãos para ficar com a água que há na região. Aline ainda vive um triângulo amoroso com os filhos de Antônio, mas Jonatas (Paulo Lessa), primo de Samuel, também vai descobrir que a lealdade trata-se de amor.