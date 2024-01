Após Cláudio abrir boca de sacola, Marion descobre segredo e faz chantagem

Mateus e Camila conhecem-se e sentem uma atração mútua. Taís fica perplexa ao encontrar Paula, que pede que ela descanse. Ana Luísa desce ao ouvir o chamado de Sérgio Otávio, que finge passar mal. Marion retira-se. Clemente reage negativamente quando Cássio diz que nunca desejou ter filhos nem formar uma família.

Wilma avisa Hermínia sobre o retorno de Isidoro. Paula compartilha todas as informações que possui com Taís. Fred relata a Neli que, devido ao vestido, Camila desistiu do jantar com ele. Neli defende Fred, sugerindo que ele pode demitir Heitor, e induz Camila a ligar para ele. Marion informa Lucas sobre uma missa de sétimo dia, ciente de que Ana Luísa estará presente.