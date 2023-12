Imprensa internacional repercute nome de Virginia após vídeo em cruzeiro

O nome da empresária virou manchete no jornal espanhol Marca. A chamada diz: "Quem é Virginia Fonseca, a loira sexy que dança para Neymar em seu cruzeiro?".

A matéria menciona as conquistas profissionais de Virginia e a repercussão do vídeo na internet. "Um vídeo recente revelou a dança sensual que a influencer, esposa do cantor Zé Felipe, fez em frente ao atacante brasileiro."

Virginia viajou no Ney em Alto Mar ao lado do marido, Zé Felipe, 25. Nas redes sociais, a influenciadora mostrou um pouco da experiência no navio.

Durante sua estadia, a empresária relatou alguns "perrengues chiques": reclamou do sinal de internet e contou que não tinha roupas para usar porque não conseguiu deixar o cruzeiro no dia planejado.