Não perca a fé no amor: os términos dos famosos que marcaram 2023

Imagem: Reprodução/Instagram

Depois de muitas idas e vindas, Mel Maia e MC Daniel também se separaram. "Meu namoro com Daniel surgiu de uma amizade. Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. E decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante. Não somos mais um casal, mas seguimos amigos", anunciou a atriz.

Imagem: Reprodução/ Instagram

Bruna Biancardi e Neymar se separaram após muitos rumores de traição. Ele chegou a pedir desculpas publicamente, mas três meses depois surgiram novos boatos de infidelidade e ela anunciou o fim: "Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento".

Imagem: Arquivo pessoal

Lucas Bissoli terminou com Eslovênia Marques em novembro. Em comunicado, ela afirmou que a decisão partiu dele: "Não é um momento leve ou fácil. Apesar do afeto nutrido e que naturalmente ainda sentem um pelo outro, a decisão do término não partiu de Eslovênia. Ela, no entanto, respeita as escolhas tomadas".