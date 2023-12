Juliano Floss e Vivi Wanderley trocam indiretas após término do namoro

"Não tive uma conversa de término depois de dois anos, dois anos que segundo ela foram jogados no lixo. Eu fui apaixonado por ela e não me arrependo de nenhum segundo com você, Virginia. Que pena que você pensa assim", escreveu.

Ele ainda disse que sua imagem está sendo falsamente vinculada a um vídeo no qual estaria ficando com uma menina logo após o fim da relação: "Não sei quem inventou essa m*rda. [...] Eu nunca, nunca, faria isso."

O influenciador também comentou sobre os ataques que vem recebendo desde o término: "Ontem foi o pior dia da minha vida. Eu li coisas que, sinceramente, deu para entender porque as pessoas se matam por conta da internet... Tanto ódio, tanta maldade."

Vivi rebateu o ex-namorado e disse que sua versão não é verdadeira: "Não sei se ele lembra, mas tentei conversar duas vezes. Ele andava pelo evento e debochava de mim. Então eu disse que acabou e ele deu um joinha para mim, continuou curtindo com a galera. No dia seguinte, ficou com duas pessoas sim."

Por fim, a cantora declarou que está disposta a conversar com Juliano: "Se ele quiser sentar e conversar que nem gente, a gente troca ideia de adulto. Porque nem um pedido de desculpas pela irresponsabilidade eu recebi."