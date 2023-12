Influencer diz que irmã de Neymar não agradeceu por fantasia emprestada

Uma influenciadora usou o Instagram para dizer que emprestou uma fantasia para Rafaella Santos, 27, usar no cruzeiro de Neymar, mas ela nem sequer agradeceu.

O que aconteceu

Livia Rafaelle, influencer seguida por mais de 1 milhão de pessoas no Instagram, revelou ter ficado chateada com a irmã de Neymar. Rafaella teria usado uma fantasia da influenciadora em festa temática no navio do craque.