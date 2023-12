Filha de Mingau sobre estado de saúde do pai: 'Dói demais, não me conformo'

Isabella Aglio, 27, filha de Mingau, 56, usou as redes sociais para falar sobre o estado de saúde do baixista do Ultraje a Rigor — que segue internado na UTI.

O que aconteceu

Em um stories publicado no Instagram, Isabella desabafou: "Dói demais, paizinho. Não me conformo ainda... Acho que nunca vou. Só posso me apegar à esperança de ter sua vida restaurada."