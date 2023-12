Família de jovem morta quer Choquei julgada por difamação e danos morais

Divulgação de conteúdo falso pode ser enquadrada como difamação. "Estão sendo colhidas diversas provas para que a página seja enquadrada no crime de difamação, previsto no artigo 139 do Código Penal, e se aplica a conteúdo falso propagado na internet ou fora dela", afirma Ezequiel.

Investigação também averigua se notícia falsa foi mantida no ar mesmo após ser desmentida. "Caso seja constatado que o perfil fez e manteve a postagem após a ciência de que se tratava de conteúdo falso ou inverídico eles também se enquadram no crime previsto no artigo 171 (divulgação de conteúdo fraudulento)."

Choquei também é investigada por indução ao suicídio

A informação foi confirmada pelo delegado Felipe Monteiro, responsável pela investigação, em entrevista ao jornal O Globo.

Responsáveis por outras páginas de fofocas que compartilharam a notícia falsa também serão ouvidas. "Para dar prosseguimento à investigação, que avalia o crime doloso de indução ao suicídio, estamos aguardando a aprovação do pedido de quebra de sigilo das contas do veículo nas redes sociais. Também estamos avaliando quem serão as próximas pessoas interrogadas".

