'Elas por Elas': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 01 a 06/01

Natália se desespera com o suposto sequestro de Marcos. Danilo aceita a proposta de trabalho de Helena. Marcos teme que Jairinho se volte contra ele. Natália pede ajuda a Carol para libertar Marcos. Wanda e Ulisses tentam reparar a falta de Carol no trabalho. Pedro é avisado sobre a movimentação bancária de Natália, e convoca Rico para ajudar no suposto sequestro de Marcos. Com a orientação de Rico, Marcos é resgatado e descobre que Jairinho não está com o dinheiro pedido. Jairinho jura vingança contra Marcos. Sérgio apresenta para Adriana o resultado do exame de DNA de Ísis.

Sexta-feira, 05 de janeiro

Jairinho exige sua parte no acordo e ameaça Marcos. Pedro acusa Marcos de ter armado seu sequestro, e Natália se revolta. Giovanni desconfia da experiência profissional de Danilo. Vic tem febre e pede para Márcia chamar Renée. Sérgio revela para Adriana que Giovanni não é filho biológico de Jonas e Helena. Marcos ouve quando Natália comenta sobre sua parte na herança da família. Helena sugere que Cris estrague a viagem de Ísis e Giovanni. Ulisses e Wanda cobram a participação de Carol em seu projeto.

Sábado, 06 de janeiro

Cris tem uma ideia para destruir o abrigo de animais de Ísis. Adriana desabafa com Marlene sobre Sérgio. Pedro confronta Marcos, que finge revolta contra as desconfianças do tio. Carol se incomoda com a atitude de Ulisses no trabalho. Giovanni convida Jonas para substituí-lo na empresa. Roberto suborna um juiz, e Vilma se preocupa. Lara se prepara para defender Renée. Yeda evita falar com Edu. Natália conversa com Marcos sobre sua herança, e o rapaz avisa a Jairinho que conseguirá o dinheiro. Adriana questiona Jonas sobre voltar a trabalhar com Helena. O abrigo de Ísis é denunciado nas redes sociais com um vídeo falso.

