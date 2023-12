'Replicam mentiras': Casimiro e amigos garantem que Chico não estará no BBB

O streamer Allan Rodrigues, conhecido como O Estagiário, reforço que amigo não participará do reality. "Todo dia vem uma página de fofoca com a melhor fonte do mundo dizendo que o Chico estará no BBB, e ele não vai", afirmou também na quarta-feira (28).

Allan garantiu que Chico estará em seu casamento. "O meu casamento é no dia 13 de janeiro. Estávamos hoje discutindo com qual roupa ele vai na cerimônia, disse que vai pegar um terno. Ele não vai estar no BBB. [...] Vocês decidem em quem vão acreditar."

AQUI TEM INFORMAÇÃO, BLZ? SOMOS TODOS CHICO MOEDAS #BBB24 pic.twitter.com/DVyrl3uetG -- Clipes do Stag (@clipesdostag) December 29, 2023

Em papo com Casimiro, Guilherme Beltrão, amigo e integrante da Cazé TV, também comentou tema. "O assunto é tipo: ele não vai estar no Big Brother. Acabou. O assunto é esse, né? Mas vagabundo está dando como se fosse certo. Isso irrita um pouco [...] Esse negócio de lista oficial, em um papelzinho, nem deve existir."