'Terra e Paixão' 30/12 a 06/01: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Sábado, 30 de dezembro

Lucinda visita Jussara. Antônio evita falar da morte de Agatha com Angelina. Caio denuncia Antônio e Ramiro pela morte de Samuel e pelo atentado contra Aline. Silva pega Frazão no aeroporto a tempo de o advogado não embarcar. Frazão conta a Marino que Agatha iria fazer uma denúncia contra Irene. Irene queima os vestidos de Agatha que estavam com Angelina. Ramiro avisa a Kelvin que trará Aline de volta. Ramiro dá bebida aos peões para fazê-los dormir. Um dos peões acorda e avisa a Antônio que Ramiro tirou Aline e a freira da tapera.