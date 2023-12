Ronnie Von sobre o casamento: 'Adolescentes quando se trata de sexo'

Ronnie Von, 79, em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo:

Ele não pensa em se aposentar da TV: "Passei 40 anos fazendo pelo menos quatro viagens por semana por causa dos shows. Era o meu ofício e tudo o que tenho devo à música. Parei em função disso, cheguei no meu limite. Não quero que aconteça o mesmo com a televisão. Não penso em me aposentar. Estou muito firme. Por mim, trabalharia até morrer e se morresse no palco ficaria mais feliz. Saio de casa, com algum problema, e quando acende a câmera, me transformo. É isso que de uma certa forma me deixa vivo e me faz sonhar. A televisão é a minha vida, não é a minha sobrevivência. Passou-se o tempo que nós ganhávamos milhões. Hoje a coisa é um pouco mais modesta".

Em junho, Ronnie teve pneumonia viral e ficou uma semana na UTI, mas escondeu a internação do público: "Tive medo dessa coisa tomar uma proporção muito grande. Não quero transparecer fragilidade. Sou forte. Fiquei quieto. Aviso que estou ótimo. E não faço absolutamente nada. Não tomo suplemento, posso ser chamado de metrossexual, mas nunca fiz nada. Não tenho plástica. Se eu estou inteiro é genética. Estou é muito relaxado. Faço só um trote (caminhada) na quadra de tênis de casa".