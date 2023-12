Quem é influencer que elogiou Biancardi e despertou fúria de fãs de Neymar?

Ataques na web

Após elogiar Biancardi e ser respondido com emojis pela modelo, ele passou a receber ataques de fãs de Neymar. Por isso, restringiu os comentários em suas publicações para evitar novas críticas maldosas

O modelo usou a rede social "na maior humildade" para dizer que não rebateria os ataques. "Mesmo vocês me falando absurdos aqui eu não vou retrucar e nem desejar o mesmo a ninguém, sintam se abraçados. Que Deus proteja a todos vocês."

Pouco depois, ele fez um novo desabafo. "Não sei qual é a de vocês virem me atacar, ameaçar, não tenho medo. Apenas fiz um elogio para uma mulher solteira, que é linda mesmo. Cada uma com sua beleza individual e livre pra serem apreciadas, isso era pra ser normal. Ela é solteira, independente e ninguém tem dono aqui. Vocês tem que parar de tornar algo pequeno em gigantesco e negativo, isso pode acabar com a vida de outras pessoas."