Corpo de PC Siqueira é sepultado em Guarulhos (SP)

Em 2020, PC disse aos seguidores que estava sofrendo com osteonecrose da cabeça femoral, uma doença degenerativa rara. No ano seguinte, fez uma cirurgia no quadril.

Em 2020, desativou a conta no YouTube por seis meses ao ser acusado de pedofilia e viu sua popularidade cair. Voltou a postar vídeos em dezembro daquele ano, rebatizou o canal com seu nome e manteve periodicidade, apesar de lutar contra problemas de saúde mental. O engajamento, no entanto, não foi o mesmo.