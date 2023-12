Patrícia Ramos sobre ex-marido: 'Me roubando para apostar em joguinho'

Gota d'água para o fim do casamento. "O empurrão do penhasco, digamos assim, foi quando eu descobri que ele estava me roubando muito dinheiro pra apostar em joguinho. Quando eu olhei lá o status da conta bancária o valor de um carro zero quilômetros automático saindo da concessionária. E aí eu falei olha tu já me traiu, me bateu e agora você me roubou. Só falta você me matar. Se tu quiser me matar na cozinha agora pega a faca e mata. É a tua oportunidade. Que de hoje não passa".

Inspiração. "Eu espero do fundo do meu coração ser lembrada como uma inspiração pras mulheres que viveram situações parecidas, mas eu não quero ficar falando muito sobre isso porque eu tenho outras pautas importantes pra falar. Pra mim o que importa é o presente e o futuro eu vejo que eu tenho um monte de possibilidade pela frente eu não quero ser marcada apenas por isso. (...) Eu tinha muito medo das pessoas sentirem pena de mim, de me terem como coitada e isso nunca foi meu foco, esse nunca foi meu objetivo".

Continua no BBB em 2024? "Queria muito, mas não. Joguei várias indiretas pro Boninho (risos), e ele não me chamou. Pra esse ano agora acredito que eles vão ter um novo formato. Então eu estou fora dessa edição. Mas muito grata por tudo que eu vivi no BBB. Mas tem algo relacionado comigo aí".