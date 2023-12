'Fuzuê' 30/12 a 06/01: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Segunda-feira, 01 de janeiro

Preciosa e Pascoal são capturados pelos capangas da cooperativa. Bebel afirma a César que tirará Pascoal da sociedade da joalheria. Merreca cobra de Maria Navalha uma parte do tesouro. Lampião aconselha Francisco sobre Soraya. Preciosa e Pascoal fecham negócio com Sabrina. Cecília fotografa o boletim de ocorrência feito por César sobre o garimpo ilegal. Nero pensa em contratar um detetive para investigar César. Cecília decide ir ao Pará. Preciosa coloca o contrato da cooperativa irregular no meio dos documentos de Luna. Preciosa comemora com Pascoal o plano contra Luna. César afirma a Maria e Luna que pode provar o parentesco delas com a Dama de Ouro.

Terça-feira, 02 de janeiro

César se anima quando Luna o chama de pai. Preciosa confessa a Pascoal que não quer que Luna se aproxime de seu pai. Apolônia se decepciona com Otávio Augusto e Rejane. Francisco pensa em instalar câmeras de segurança para flagrar a fraude de Lili Paneleira. Maria afirma a Luna que desconfia do interesse de César em ajudá-las. Barreto questiona Miguel sobre Cecília. Bianca filma Jefinho e Selena cantando juntos. Lili Paneleira é desmascarada e desclassificada do concurso. Rejane anuncia a nova Rainha da Fuzuê. Sai a confirmação do exame de DNA de Maria Navalha e a Dama de Ouro. Preciosa flagra César e Maria juntos.

Quarta-feira, 03 de janeiro

César tranquiliza Preciosa, após ser flagrado com Maria Navalha. Bebel parabeniza Luna pela confirmação do parentesco com a Dama de Ouro. Selena tenta descobrir quem é o investidor misterioso de Jefinho. César se vangloria para Julião do golpe que dará em Maria Navalha. Miguel teme que César esteja enganando Luna e Maria Navalha. Francisco e Soraya se reconciliam. Luna e Miguel passam o dia em um hotel sofisticado. Selena e Jefinho se encontram. Merreca decide deixar a vida de crime. Maria Navalha se incomoda ao receber um cartão de César. Luna e Miguel festejam o Ano Novo juntos. Chega o dia do lançamento da coleção de biojoias, e Luna fica intrigada com o comportamento de Preciosa.