Novela 'Fuzuê': Veja resumos dos capítulos de 29/12 a 06/01

Quarta-feira, 03 de janeiro

César tranquiliza Preciosa, após ser flagrado com Maria Navalha. Bebel parabeniza Luna pela confirmação do parentesco com a Dama de Ouro. Selena tenta descobrir quem é o investidor misterioso de Jefinho. César se vangloria para Julião do golpe que dará em Maria Navalha. Miguel teme que César esteja enganando Luna e Maria Navalha. Francisco e Soraya se reconciliam. Luna e Miguel passam o dia em um hotel sofisticado. Selena e Jefinho se encontram. Merreca decide deixar a vida de crime. Maria Navalha se incomoda ao receber um cartão de César. Luna e Miguel festejam o Ano Novo juntos. Chega o dia do lançamento da coleção de biojoias, e Luna fica intrigada com o comportamento de Preciosa.

Quinta-feira, 04 de janeiro

Preciosa confirma o golpe em Luna com Pascoal. A Rainha da Fuzuê é coroada. Emília faz uma grande descoberta sobre Lampião. César convence Maria Navalha a ir com ele para a joalheria. Cata Ouro pergunta por Cecília para Julião. César entrega a nova certidão de nascimento para Luna, e Preciosa fica contrariada. Apolônia descobre a farsa de Otávio Augusto. O lançamento de Luna é transmitido pelas redes sociais. Fiscais invadem a joalheria e cancelam o evento. Heitor desconfia de Preciosa. Lampião se surpreende com as cartas de Mercedes. Merreca afirma a Soraya que armaram para Luna. Bebel questiona Preciosa sobre o ataque à Luna.

Sexta-feira, 05 de janeiro

Preciosa reage indignada à acusação de Bebel. Luna e Miguel questionam Vânia sobre os contratos das cooperativas. Merreca vai com Miguel até o local da cooperativa irregular. Luna tira satisfações com Preciosa. Selena descobre que Luna é a investidora misteriosa de Jefinho. Preciosa ameaça César. Bianca manda para Luna um vídeo comprometendo Preciosa. Heitor se afasta de Preciosa. Merreca manda Maçarico descobrir o novo paradeiro da cooperativa irregular. Julião procura Preciosa. César e Bebel decidem acabar com o setor de biojoias da joalheria, e Luna fica arrasada.