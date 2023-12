Billie Eilish, Pedro Sampaio e mais famosos que se revelaram LGBT em 2023

Pedro Sampaio revelou sua bissexualidade durante uma apresentação no Lollapalooza. Ele fez um cover de "Toda Forma de Amor", de Lulu Santos, e projetou no telão imagens de pessoas declarando sua sexualidade. No retrato do DJ, estava escrito "bissexual".

Imagem: Reprodução/Instagram

Rodrigo Simas revelou ser bissexual em uma entrevista sobre a peça "Prazer Hamlet". "Eu nunca expus isso, mas sou um homem bissexual. É um rótulo, mas me sinto maduro e tranquilo para falar sobre isso agora", disse em entrevista ao jornal Extra, em março.

Rodrigo Simas na peça "Prazer Hamlet" Imagem: Reprodução/Instagram

Após muita especulação, Mari Fernandez também se revelou bissexual neste ano. "É a pergunta que o Brasil inteiro quer saber. É uma pergunta que recebo muito, as pessoas perguntando se eu já fiquei com mulher e se já fiquei com homem. Muita mulher dá em cima de mim, muito homem também. E eu já fiquei com os dois", contou no PodCats, em novembro.