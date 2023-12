De ex-BBB a Madonna: 7 famosos sortudos que já ganharam na loteria

Com 100 jogos feitos, a cantora conseguiu faturar um prêmio de US$ 120 mil. Na época, a artista anunciou que o dinheiro foi todo doado para financiar a construção de escolas no Malawi.

Um ano antes, ela venceu na mesma loteria enquanto visitava a Itália para o Festival de Cinema de Veneza. O valor do prêmio não foi divulgado, mas ela também o doou para programas de apoio a órfãos que vivem com o HIV em Malawi.

Paulinha Leite

Provavelmente o maior case de sucesso no Brasil, Paulinha Leite, ex-participante do BBB 11, afirma ter vencido na loteria mais de 50 vezes. Para se ter uma ideia, mais recentemente ela venceu na Lotofácil o prêmio de R$ 3 milhões.

Graças a um bolão com 40 pessoas, Paulinha levou para casa R$ 74,5 mil. E ao ser questionada sobre a fórmula secreta, ela reforça a importância de sempre jogar, acreditar que pode vencer e ficar atento aos números que "surgem" para você no dia a dia.

George Clooney

Além do talento e da beleza, George Clooney foi vencedor no sorteio da SuperEnalotto, em 2010. Na época foi divulgado que ele chegou a comprar mil bilhetes e, apesar de não divulgar o valor do prêmio, Clooney anunciou a doação para as vítimas de um terremoto que havia atingido o Haiti.