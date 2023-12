Daiana Garbin conta por que não teve noite de núpcias com Tiago Leifert

Ela contou que, devido ao programa, não teve noite de núpcias. "O The Voice Brasil fez parte da nossa vida em muitos momentos importantes. No dia do nosso casamento, em 2012, Tiago saiu da festa direito para o aeroporto para apresentar o programa no Rio de Janeiro. Por causa do The Voice não tive noite de núpcias".

Daiana elogiou o programa. "Em 10 anos de programa conhecemos os maiores cantores desse país, vozes incríveis".

A jornalista também falou sobre o apresentador ter deixado o programa ao descobrir a doença da filha. "Tiago chorou litros de emoção, nossa filha nasceu, e em 2021, com o diagnóstico da Lua, Ti teve de sair repentinamente no meio da temporada".

Ela finalizou exaltando a participação do marido na final do programa. "Hoje foi muito emocionante te ver novamente no palco".