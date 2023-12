Choquei é investigada por suspeita de indução ao suicídio após fake news

O perfil da Choquei está sendo investigado pelo crime doloso de indução ao suicídio após a morte de Jéssica Vitória Canedo. A informação foi confirmada pelo delegado Felipe Monteiro, responsável pela investigação, em entrevista ao jornal O Globo.

O que diz o delegado

Responsáveis por outras páginas de fofocas que compartilharam a fake news também serão ouvidas. "Para dar prosseguimento à investigação, que avalia o crime doloso de indução ao suicídio, estamos aguardando a aprovação do pedido de quebra de sigilo das contas do veículo nas redes sociais. Também estamos avaliando quem serão as próximas pessoas interrogadas".