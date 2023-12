Ator que se separou de grávida e negou ser o pai pagará pensão de R$ 60 mil

Sheree receberá US$ 50 mil (R$ 242 mil) como "apoio retroativo". Valor da pensão foi definido até abril de 2024. Ao fim do prazo, Burton passará a pagar US$ 10 mil por mês (R$ 48,5 mil). As informações foram divulgadas pela revista People.

Ator declarou que filho não era dele em maio deste ano. "Eu queria esclarecer uma coisa. Sheree e eu estamos separados. Ela anunciou recentemente que está esperando seu quarto filho. O bebê não é meu. Ainda estamos criando três lindos filhos. Gostaríamos de privacidade nesse momento. Muito amor, Steve", escreveu em publicação no Instagram.

Steve Burton e Sheree Gustin se conheceram nos bastidores de "General Hospital". Os atores tiveram três filhos: Makena, de 18 anos, Jack, de 16, e Brooklyn, 7. Eles estavam casados desde 1999.

Ator protagonizou outra polêmica recente. Após 30 anos em "General Hospital", el foi demitido da série por se recusar a tomar a vacina contra a covid-19. "Eu solicitei minhas isenções médicas e religiosas e ambas foram negadas; o que dói, mas isso também se trata de liberdade pessoal para mim", disse em suas redes sociais.