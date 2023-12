Após sofrer homofobia, Caíto recebe apoio de Vitor em 'Fuzuê'

Caíto encontra um novo aliado. "Raquel é uma das nossas melhores candidatas, ela não pode ir embora", afirma Vitor, surpreendendo o amigo de Soraya (Heslaine Vieira).

O jovem se abre com o funcionário da Fuzuê. "Obrigado por me dizer isso. Eu criei a Raquel porque não me acho uma pessoa tão interessante, sabe? Ela é extrovertida, fala o que pensa... Eu sou só o Caíto", confidencia.

Vitor afirma que Caito é uma pessoa incrível. "O Caíto é o artista que criou a Raquel. Por isso ele é incrível. Igual a sua criação. Você dança, interpreta, cria os textos da Raquel. Muita gente queria ter metade do seu talento", diz ele. "Eu sei que você quer me animar, mas eu já estou decidido", responde o artista.

Então, o filho de Emília (Cyria Coentro) pergunta o que Raquel faria ao ver os comentários maldosos na internet. "A Raquel iria responder um por um esses haters. Não ia deixar barato, não", confirma o amigo de Luna (Giovana Cordeiro).

Com isso, o moço se anima e decide não desistir do concurso. "Eu fui até as catacumbas da internet onde enfrentei perfil fake, grupinhos de ódio e perfil com foto de boneco. Usei como espada o deboche e como escudo o amor. Saí vitoriosa!", comemora ele.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.