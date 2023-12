Após sequestrar Aline, Antônio ameaça netos em 'Terra e Paixão'

Aline, com lágrimas nos olhos, faz promessas a Antônio. Ela assegura ao patrão de Ramiro (Amaury Lorenzo) que cederá todas as propriedades para o vilão.

No entanto, o indivíduo mantém sua postura firme em relação às suas ações cruéis. "Pode fazer promessas no submundo. E se habitue com isso, porque essas crianças que estão se desenvolvendo em seu ventre nunca serão reconhecidas por você!", afirma.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.