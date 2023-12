Após quase matar Adriana, Helena é ameaçada por Jonas em 'Elas por Elas'

Após tentar atropelar Adriana (Thalita Carauta), Helena (Isabel Teixeira) será ameaçada por Jonas (Mateus Solano) na novela das 6 "Elas por Elas" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Irritado, o pai de Giovanni (Filipe Bragança) vai até o apartamento da ex e fala com Sérgio (Marcos Caruso) aos gritos. "Eu não sei do que você está falando!", mente Helena ao chegar no meio da conversa. "Sabe, sim! Sabe muito bem! Ou vai negar que tentou atropelar a Adriana ontem à noite?", questiona Jonas.