Após briga feia, Helena tenta atropelar Adriana em 'Elas por Elas'

Sem tolerância para a atitude arrogante de Helena, a veterinária ordena que ela se retire do local. "Agora saia daqui. Neste estabelecimento não tratamos de animais agressivos. Muito menos, os venenosos.", declara Adriana. "Isso explica muita coisa. Começando pelo comportamento da sua filha. Se dependesse de mim, a jovem Ísis poderia desaparecer! E você junto!", responde a mãe de Giovanni.

A sobrinha de Marlene (Maria Ceiça) dá um tapa no rosto da antagonista. "Isso é um acerto de contas! Pense bem antes de se envolver com a minha filha!! Porque por causa da Ísis, Helena, eu sou capaz de qualquer coisa!", diz a noiva de Jonas (Mateus Solano).

A chefe de Maninha (Regiana Antonini) emite uma ameaça. "Você vai se arrepender disso, Adriana! Espere só! Você e sua filha vão se arrepender por terem se intrometido comigo!", exclama ela.

Helena aguarda dentro do carro até sua rival sair do pet shop. A ex de Jonas tenta agredir a atual de seu amado, direcionando o veículo para cima dela.

Marlene salva sua sobrinha. Ela percebe o carro se aproximando em alta velocidade e puxa a mãe de Ísis. "Conseguiu escapar!!! Maldita! Que raiva!", reclama a vilã.

Adriana e a tia concluem que a pessoa dirigindo o carro era Helena. "O carro veio em sua direção, quase a atingiu! Adriana... está pensando o que estou pensando?", comenta Marlene. "Era Helena conduzindo aquele carro! Tenho certeza! Se não fosse a senhora, tia, agora não estaria mais aqui! Foi ela, tia, tenho certeza!", responde a sogra de Giovanni.