'Terra e Paixão': Gladys é humilhada ao ser flagrada em momento íntimo

Ele continua humilhando Gladys: "Mas você desceu muito baixo mesmo... Onde já se viu trocar um gênio do cinema nacional por esse pão dormido, esse bagaço de cana cuspido pela Lucinda?"

Para fazer o ex-marido calar a boca, a mulher o ameaça. A avó de Danielzinho afirma que irá contar todos os podres e crimes de Tadeu se ele não parar com o escândalo. Com isso, o ex-gerente da cooperativa se amedronta e vai embora do local.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.