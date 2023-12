'Terra e Paixão' 29/12 a 06/01: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Sexta-feira, 29 de dezembro

Antônio revela a Aline que colocará as crianças para adoção. Angelina insinua que a pulseira que a polícia encontrou no local do crime de Agatha é de Irene. Irene visita Jonatas com o intuito de camuflar algo na casa de Gentil. Kelvin despreza Ramiro e afirma que só acreditará em seu amor se ele trouxer Aline de volta. Kelvin ameaça demitir a pessoa que contou a Antônio o local do abrigo de Aline. Jussara passa mal. Caio ameaça denunciar Antônio. Ramiro pede desculpas a Aline e a Teresinha e diz que armará um plano para tirá-las da tapera.