Simaria mostra janelas gigantes de sua mansão

Simaria, 41, mostrou imagens de sua mansão nas redes sociais e chamou atenção ao exibir as grandes janelas do local.

Pé direito alto. Em um vídeo curto divulgado nos stories do Instagram, a artista registrou dois funcionários ajustando as cortinas da janela e filmou parte do ambiente.

Polêmica recente. Simaria voltou aos holofotes nos últimos dias após ser chamada de "lunática tantã" pelo ex-marido, Vicente Escrig, 43.