Samara Felippo posa de biquíni e cita Paolla: 'A gente é muito gostosa'

Paolla Oliveira

A publicação de Samara Felippo acontece pouco tempo após a Paolla Oliveira rebater uma seguidora que lhe deu uma dica para que fizesse dieta. Ela rebateu o comentário maldoso em relação ao seu físico com bom humor.

No TikTok, ela compartilhou vídeo em que aparece com trajes carnavalescos e comendo ao lado de outras pessoas. Na legenda, a famosa colocou. "As pessoas me pedindo para fazer dieta e eu assim, observando o salame da mesa ao lado".