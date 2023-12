Sakamoto: Caso PC Siqueira lembra que é preciso cuidar de quem está conosco

A morte de PC Siqueira nos remete à necessidade de que precisamos cuidar bem de quem está ao nosso lado, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto durante participação no UOL News desta quinta (28).

Cabe uma reflexão a respeito dos tribunais da internet, do cancelamento e da vida online. Cada um de nós também precisa ficar atento às pessoas ao nosso lado. Às vezes, ficamos tão preocupados com a tela que está na frente dos nossos olhos que esquecemos de olhar ao lado para as pessoas de carne e osso, que estão se sentindo extremamente solitárias convivendo conosco. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto citou as mortes de Karol Eller e de Jéssica Canedo que, assim como PC Siqueira, foram alvo do 'cancelamento' nas redes sociais. O colunista pediu uma reflexão sobre as consequências trágicas dos discursos de ódio na internet.