Roberta Miranda critica Neymar por ida a cruzeiro: 'O torcedor que se fo**'

Roberta Miranda, 67, disse que Neymar, 31, não está "nem aí" por ir ao cruzeiro enquanto está lesionado.

O que aconteceu

Cantora criticou o jogador e afirmou que ele não se importa com os torcedores. "Será que [os fãs e veículos de imprensa] não se acostumaram [com a postura de Neymar]? Ele não tá nem aí (risos). Com os bilhões que tem, o torcedor que se fo**. E o clube também", escreveu a sertaneja nos comentários de uma publicação no Instagram de Leo Dias.