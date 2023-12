Velório de PC Siqueira acontece hoje em Guarulhos (SP)

Em 2020, desativou a conta no YouTube por seis meses ao ser acusado de pedofilia e viu sua popularidade cair. Voltou a postar vídeos em dezembro daquele ano, rebatizou o canal com seu nome e manteve periodicidade, apesar de lutar contra problemas de saúde mental. O engajamento, no entanto, não foi o mesmo.

Em 2022, anunciou a venda de publicidade em seu Instagram por apenas R$ 100. O valor dividiu opiniões, e ele rebateu uma crítica: "Eu só estou trabalhando, cara. Calma".

Sua última publicação no YouTube aconteceu há uma semana. No vídeo de sete minutos, ele falou sobre o término do namoro e amor-próprio.

Saúde mental

PC Siqueira falava abertamente sobre problemas ligados a sua saúde mental e chegou a falar que tentou suicídio. Ele dizia enfrentar a depressão desde que se conhecia como gente, além de ter sido diagnosticado com transtorno bipolar.