PC Siqueira: Polícia suspeita de 'uso excessivo de drogas'

Também participou do reality de empreendedorismo O Aprendiz, em 2019, na Band. E estrelou filmes de comédia, como "Internet - O Filme" (2017) e "Os Penetras 2 - Quem Dá Mais?".

Em 2020, PC disse aos seguidores que estava sofrendo com osteonecrose da cabeça femoral, uma doença degenerativa rara. No ano seguinte, fez uma cirurgia no quadril.

Em 2020, desativou a conta no YouTube por seis meses ao ser acusado de pedofilia e viu sua popularidade cair. Voltou a postar vídeos em dezembro daquele ano, rebatizou o canal com seu nome e manteve periodicidade, apesar de lutar contra problemas de saúde mental. O engajamento, no entanto, não foi o mesmo.

Em 2022, anunciou a venda de publicidade em seu Instagram por apenas R$ 100. O valor dividiu opiniões, e ele rebateu uma crítica: "Eu só estou trabalhando, cara. Calma".

Sua última publicação no YouTube aconteceu há uma semana. No vídeo de sete minutos, ele falou sobre o término do namoro e amor-próprio.