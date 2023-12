Patrícia Poeta desabafa ao vivo sobre ser vítima de fake news: 'Não se faz'

Patricia Poeta, 45, desabafou ao vivo sobre ter sido alvo de fake news em 2023.

O que aconteceu

A apresentadora tocou no assunto ao comentar a morte de Jéssica Canedo, que morreu após ser alvo de uma notícia falsa em páginas de fofoca como a Choquei. "É um assunto que tem me tocado demais porque eu fui vítima de fake news em 2023. É muito doloroso. Isso a gente não faz com o outro de jeito nenhum", disse a apresentadora no Encontro (Globo).