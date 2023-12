Novela 'Terra e Paixão': Veja resumos dos capítulos de 28/12 a 06/01

Sexta-feira, 29 de dezembro

Antônio revela a Aline que colocará as crianças para adoção. Angelina insinua que a pulseira que a polícia encontrou no local do crime de Agatha é de Irene. Irene visita Jonatas com o intuito de camuflar algo na casa de Gentil. Kelvin despreza Ramiro e afirma que só acreditará em seu amor se ele trouxer Aline de volta. Kelvin ameaça demitir a pessoa que contou a Antônio o local do abrigo de Aline. Jussara passa mal. Caio ameaça denunciar Antônio. Ramiro pede desculpas a Aline e a Teresinha e diz que armará um plano para tirá-las da tapera.

Sábado, 30 de dezembro

Lucinda visita Jussara. Antônio evita falar da morte de Agatha com Angelina. Caio denuncia Antônio e Ramiro pela morte de Samuel e pelo atentado contra Aline. Silva pega Frazão no aeroporto a tempo de o advogado não embarcar. Frazão conta a Marino que Agatha iria fazer uma denúncia contra Irene. Irene queima os vestidos de Agatha que estavam com Angelina. Ramiro avisa a Kelvin que trará Aline de volta. Ramiro dá bebida aos peões para fazê-los dormir. Um dos peões acorda e avisa a Antônio que Ramiro tirou Aline e a freira da tapera.

Segunda-feira, 01 de janeiro

Antônio pede ajuda aos peões de outras fazendas para interceptar Ramiro. Ramiro avisa a Kelvin que deixará Aline e a freira na porta da delegacia. Caio passa a virada de ano na aldeia de Jurecê. Ramiro enfrenta Antônio de arma em punho, mas acaba fraquejando. Antônio exige que os peões levem Aline e Teresinha de volta para o cativeiro, e os ordena a darem um trato em Ramiro. Natercinho pede Anely em casamento. Ramiro apanha dos peões de Antônio. Kelvin pede ajuda à polícia para encontrar Ramiro. Kelvin resgata Ramiro, e implora para que ele resista.