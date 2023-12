Novela 'Elas por Elas': Veja resumos dos capítulos de 28/12 a 06/01

Terça-feira, 02 de janeiro

Taís se desespera ao receber a mensagem de Roberto. Carol se incomoda ao ver Natália e Ulisses juntos. Sérgio provoca Adriana. Yeda beija Edu, e Lara expulsa o personal trainer de sua casa. Vilma questiona os planos de Roberto em relação a Taís. Jonas não entende o horror de Adriana por Sérgio. Danilo finge ter dúvidas sobre aceitar a proposta de Helena para trabalhar na empresa. Com a ajuda de Edu, Mário conclui que está apaixonado por Lara. Jonas pede que Sérgio se afaste de Adriana. Mário convida Lara para jantar, mas Raquel passa mal.

Quarta-feira, 03 de janeiro

Evilásio e Mário levam Raquel ao hospital, e avisam a Taís sobre o estado da mãe. Mário esquece de seu jantar com Lara. Giovanni encontra Cris na casa de Helena, e Ísis alerta o namorado. Jonas pressiona Adriana sobre Sérgio, mas ela o despista. Renée afirma a Rico que não está pronta para um relacionamento. Evilásio garante a Mário que Raquel ficará curada. Helena insinua que Danilo pode ocupar o cargo de Giovanni na empresa. Lara visita Raquel no hospital, e se entende com Mário. Taís recebe um novo presente intimidador. Jairinho e Marcos simulam um sequestro para enganar Natália.

Quinta-feira, 04 de janeiro

Natália se desespera com o suposto sequestro de Marcos. Danilo aceita a proposta de trabalho de Helena. Marcos teme que Jairinho se volte contra ele. Natália pede ajuda a Carol para libertar Marcos. Wanda e Ulisses tentam reparar a falta de Carol no trabalho. Pedro é avisado sobre a movimentação bancária de Natália, e convoca Rico para ajudar no suposto sequestro de Marcos. Com a orientação de Rico, Marcos é resgatado e descobre que Jairinho não está com o dinheiro pedido. Jairinho jura vingança contra Marcos. Sérgio apresenta para Adriana o resultado do exame de DNA de Ísis.