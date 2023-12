Marido de cantora encontrada morta é indiciado por feminicídio no AC

Tarcísio Araújo foi indiciado por suposto feminicídio após a morte da cantora Nayara Vilela, 32, ser investigada. O corpo da artista foi encontrado em abril deste ano em seu apartamento localizado em Rio Branco.

O que aconteceu

Polícia Civil do Acre confirmou indiciamento em contato com Splash. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) investigou o caso nos últimos oito meses, e indiciou Tarcísio após conclusão do inquérito policial.