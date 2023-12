Letícia Spiller reflete ao fazer topless: 'Mulher bem crescida'

Refletiu na legenda sobre si mesma em forma de conto. "Sorriso estampado na cara acesa levada, sim, sou mulher bem crescida com ares de infância, com ares de reencontro, desapego do desapego. Tento aprender, apreender sem bainha e pesponto, sem ponto. Só sei que em canto me encanto", escreveu.

Ela imaginava ser uma pessoa anônima, algo de passagem sem deixar história sabida, só estória para contar, feito esteira que ilumina para o outro passar e seguir contando, iluminando. Uma vida de anonimato?

Letícia Spiller no Instagram

Ao final, brincou sobre suas habilidades de escrita. "Quem sabe um dia escrevo um romance rs."