O que não pode faltar 'Dentro da Hilux'? Dono de hit lista desejos curiosos

Quem nunca se pegou cantando o hit viral "Dentro da Hilux/Ela movimenta no beat do tuts, tuts/Vidro embaçando, ela roçando na fivela/O pau torando e eu pegando ela". A canção está no topo das músicas mais ouvidas em 2023 e colocou o jovem Luan Pereira, 20, como um dos principais nomes do agronejo no Brasil.

Luan Pereira afirma que agronejo é um novo ritmo que veio de "bandeira branca, com paz e amor. "Antes havia pré-conceitos de 'ah, o sertanejo não pode gravar com uma batida de funk' ou 'ah, o sertanejo não pode gravar com rap, com trap'. Graças a Deus, a galera tem abraçado o estilo e sonhando esse sonho junto comigo", diz o cantor para Splash, no Universo Alegria, em Porto Alegre (RS).