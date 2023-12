Neymar no banjo, passageiro fake: o que já rolou no 'Ney em Alto Mar'

Está rolando até amanhã o "Ney em Alto Mar", cruzeiro promovido pelo Neymar. Com centenas de influenciadores fazendo registros no navio MSC Preziosa, conseguimos aprender algumas coisas sobre os participantes, como talentos ocultos, presentes milionários e até cuidados extras de quem não quer sair da dieta.

Neymar no banjo. O jogador é craque no futebol e curte games. Agora, que ele conseguia arranhar tocando pagode no banjo, pouca pouca gente sabe. Em vídeos postados nas redes sociais, ele é visto puxando várias músicas, como "Reinventar", do cantor Belo.